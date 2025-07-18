Казахстанцы стареют быстрее: названы главные ошибки в образе жизни

Специалист призывает казахстанцев больше двигаться, следить за водным балансом, делать ставку на обед, а не на ужин, и регулярно проходить скрининг. По её словам, одна из причин позднего выявления рака и других тяжёлых заболеваний — игнорирование симптомов и отказ от профилактики.