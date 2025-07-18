Российские пограничники усилили контроль из-за украинцев с паспортами релокантов

По информации канала, схема получения таких документов достаточно проста: украинцы либо договариваются о покупке паспортов напрямую с эмигрантами, покинувшими Россию, либо приобретают их на площадках в даркнете. Стоимость таких документов варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Также фиксируются случаи, когда документы россиян просто похищаются.