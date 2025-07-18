Российские пограничники усилили контроль из-за украинцев с паспортами релокантов

Пограничные службы Российской Федерации усилили контроль на границах в связи с участившимися попытками граждан Украины проникнуть на территорию страны, используя российские внутренние паспорта. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, схема получения таких документов достаточно проста: украинцы либо договариваются о покупке паспортов напрямую с эмигрантами, покинувшими Россию, либо приобретают их на площадках в даркнете. Стоимость таких документов варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Также фиксируются случаи, когда документы россиян просто похищаются.
Ранее внутренние паспорта РФ проверялись менее внимательно, чем заграничные, что позволяло подделке проходить контроль после замены фотографии. Это позволяло украинцам беспрепятственно находиться в России до первой же проверки, выявлявшей подлог.
Проблема выявления таких подделок заключается в том, что купленные или украденные паспорта не всегда оперативно вносятся в базы данных утраченных документов. Поэтому, по информации Mash, пограничники получили указание тщательнее проверять российские внутренние паспорта. Особое внимание уделяется сухопутным границам, например, с Грузией или Казахстаном, чтобы исключить несанкционированное проникновение в страну.