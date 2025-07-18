Автодом с караоке продают в Приморье за 8,3 млн рублей

Стоит отметить, что это не единственный автономный транспорт, выставленный на продажу в регионе. В объявлениях можно найти и более бюджетные модели, но уровень удобств у них, как правило, тоже соответствующий. Наиболее распространённый сегмент — это жилые прицепы.