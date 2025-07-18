Автодом с караоке продают в Приморье за 8,3 млн рублей

Автодом Iveco Daily 2021 года выставили на продажу за 8,3 млн рублей в Уссурийске. Продавец предлагает не просто автономный транспорт, а ещё и развлекательную зону с караоке. На соответствующее объявление наткнулся корреспондент ИА PrimaMedia.
Согласно предоставленной информации, автодом зарегистрирован в ГИБДД, не числится в розыске, а его пробег составляет 9 700 километров. Продавец утверждает, что всё находится в рабочем состоянии.
Среди удобств, заявленных в описании, телевизор, караоке-система, кондиционер, а также полноценное жилое пространство. Исходя из загруженных фотографий, в салоне предусмотрено несколько спальных мест: диван и кресла раскладываются, а на втором уровне расположено дополнительное место для сна. Внутри также обустроена мини-кухня, туалет, душевая. Судя по общему виду интерьера, всё рассчитано на длительное проживание.
Стоит отметить, что это не единственный автономный транспорт, выставленный на продажу в регионе. В объявлениях можно найти и более бюджетные модели, но уровень удобств у них, как правило, тоже соответствующий. Наиболее распространённый сегмент — это жилые прицепы.
Напомним, ранее во Владивостоке продавали «японку» с 47-летней историей. Продавец Toyota Sprinter третьего поколения, снятого с производства в 2002 году, оценил его в 1,3 млн рублей.