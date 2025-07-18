МВД заявило об использовании беспилотников с 18 по 20 июля на дорогах Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В стране в период с 18 по 20 июля будет проводиться профилактическое мероприятие «Мотоциклист!» Основной акцент будет сделан на профилактику дорожно-транспортных происшествие, обнаружение и пресечение фактов превышения скорости, управления мотоциклами бесправниками и водителями в нетрезвом состоянии. Будут пресекать факты участия в дорожном движении мотоциклов, которые не зарегистрированы в установленном порядке.
В ведомстве добавили, что намерены пресекать факты собранных «кустарным способом» или измененных мотоциклов, с повышенным уровнем шума. В Гродненской области было организовано мероприятие «Дорога без опасностей!» Весь личный состав ОВД ориентировали на выявление, а также на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
«Контроль за дорожным движением будет осуществляться с использованием беспилотников и республиканской системы мониторинга общественной безопасности», — заявили в МВД.
Ранее Минтранс сказал, где в Беларуси заасфальтируют 156 километров гравийных дорог.
Тем временем военком назвал белорусам порядок действий при обнаружении беспилотника: «Не фотографировать, не звонить по мобильному».
Кстати, спорткомплекс в центре Минска, где также размещена церковь, выставлен на торги за 22,6 млн рублей.