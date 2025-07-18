МВД заявило об использовании беспилотников с 18 по 20 июля на дорогах Беларуси

В стране в период с 18 по 20 июля будет проводиться профилактическое мероприятие «Мотоциклист!» Основной акцент будет сделан на профилактику дорожно-транспортных происшествие, обнаружение и пресечение фактов превышения скорости, управления мотоциклами бесправниками и водителями в нетрезвом состоянии. Будут пресекать факты участия в дорожном движении мотоциклов, которые не зарегистрированы в установленном порядке.