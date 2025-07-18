Норильчане отмечают тройной праздник — День города, День металлурга и 90-летие компании «Норильский никель»

«От всей души поздравляю с Днём города, Днём металлурга и 90-летием компании. “Норникель” и Норильск всегда были единым целым. Благодаря людям, которые возводили город, осваивали месторождения и строили заводы, небольшой заполярный посёлок превратился в крупнейший промышленный центр, а наша компания — в мирового лидера цветной металлургии. Сегодня мы можем с точностью сказать, что “Норникель” продолжает уверенно двигаться вперёд. Мы внедряем передовые технологии, заботимся об экологии, развиваем социальные проекты и поддерживаем наши территории. Мы строим будущее, опираясь на лучшие традиции прошлого и стремление к инновациям. Особенно символично, что юбилей компании совпадает с 80-летием Великой Победы. Наши предшественники обеспечивали фронт стратегически важными металлами, а сегодня мы продолжаем их дело, укрепляя экономический потенциал страны. День металлурга, День города и День компании — это праздники тех, кто своим трудом создаёт будущее. Это гордость за наши общие достижения, это благодарность каждому, кто вкладывает силы в развитие Норильска и компании. Ваш профессионализм и преданность делу — основа наших успехов. Вместе мы сможем ещё больше! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в новых начинаниях. Благодарю вас за труд и преданность общему делу», — поздравил норильчан и сотрудников компании старший вице-президент — операционный директор, руководитель Заполярного дивизиона «Норникеля», директор Заполярного филиала Александр Попов.