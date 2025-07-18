Норильчане отмечают тройной праздник — День города, День металлурга и 90-летие компании «Норильский никель»

В ближайшие выходные в северной столице региона пройдут праздничные концерты, спортивные мероприятия и турниры, ярмарки, в общественных пространствах развернутся выставки и фотозоны, образовательные и интерактивные площадки. Полную программу мероприятий праздника можно посмотреть на сайте города.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков: «Дорогие норильчане, поздравляю вас с Днём города, с Днём металлурга и с днём рождения градообразующего предприятия. Сегодня наш северный город вновь в авангарде всей арктической зоны страны. Металлургия — базовая отрасль экономики региона, а компания “Норильский никель” — один из флагманов российской промышленности. В этом году предприятию исполняется 90 лет, её коллектив заслуженно удостоен ордена за доблестный труд. Это ещё один важный повод сказать спасибо норильчанам: всем, кто добивается высоких профессиональных результатов, участвует в развитии родного города, всем, кто предлагает и берётся за реализацию значимых социальных инициатив и проектов. Не сомневаюсь, что вместе мы выполним все намеченные планы и существенно повысим качество жизни северян. Дорогие норильчане! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, родные и близкие окружают вас заботой и вниманием. С праздником!».
«Норильск — город с богатой историей, крепким характером и удивительными людьми — уже в эти выходные он отметит своё 72-летие. Наш уникальный город — важная часть Красноярского края. Мы бережно храним историю героических первопроходцев, которые возводили первые дома на вечной мерзлоте, историю инженерного гения, сумевшего покорить суровую природу Севера. Благодаря жителям Норильск активно развивается, становится современнее и комфортнее для жизни. Впервые за 30 лет в городе построены новые жилые дома, дарящие уют и тепло норильским семьям. Мы чествуем людей разных профессий, возрастов и увлечений, объединённых одной общей любовью — к России, Красноярскому краю и родному Норильску, а также стремлением сделать наш город ещё лучше», — отметил глава Норильска Дмитрий Карасёв.
«От всей души поздравляю с Днём города, Днём металлурга и 90-летием компании. “Норникель” и Норильск всегда были единым целым. Благодаря людям, которые возводили город, осваивали месторождения и строили заводы, небольшой заполярный посёлок превратился в крупнейший промышленный центр, а наша компания — в мирового лидера цветной металлургии. Сегодня мы можем с точностью сказать, что “Норникель” продолжает уверенно двигаться вперёд. Мы внедряем передовые технологии, заботимся об экологии, развиваем социальные проекты и поддерживаем наши территории. Мы строим будущее, опираясь на лучшие традиции прошлого и стремление к инновациям. Особенно символично, что юбилей компании совпадает с 80-летием Великой Победы. Наши предшественники обеспечивали фронт стратегически важными металлами, а сегодня мы продолжаем их дело, укрепляя экономический потенциал страны. День металлурга, День города и День компании — это праздники тех, кто своим трудом создаёт будущее. Это гордость за наши общие достижения, это благодарность каждому, кто вкладывает силы в развитие Норильска и компании. Ваш профессионализм и преданность делу — основа наших успехов. Вместе мы сможем ещё больше! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в новых начинаниях. Благодарю вас за труд и преданность общему делу», — поздравил норильчан и сотрудников компании старший вице-президент — операционный директор, руководитель Заполярного дивизиона «Норникеля», директор Заполярного филиала Александр Попов.