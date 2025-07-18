В Крыму запретили распространять в интернете кадры о последствиях атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости. В Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах информации, позволяющей определить места размещения систем ПВО и военных объектов, а также последствия терактов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«На территории Республики Крым вводится запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и иной информации, которая позволяет определить: места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений; последствия теракта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий; места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.п.», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов.