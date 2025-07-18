Священник назвал супружеский секс дорогой в рай

Супружеская близость — это не грех, а путь к раю. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш). По его словам, половая жизнь в браке является неотъемлемой частью настоящей любви и духовного единства между мужчиной и женщиной.