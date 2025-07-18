Священник назвал супружеский секс дорогой в рай

Супружеская близость — это не грех, а путь к раю. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш). По его словам, половая жизнь в браке является неотъемлемой частью настоящей любви и духовного единства между мужчиной и женщиной.
«Бог создает брак в раю, он имеет райское происхождение, и все доброе, что есть в браке, в том числе интимная жизнь, приводит к раю, к райскому состоянию человека. Семейное счастье, благополучие семейное тоже служит дорогой в небо», — отметил священник.
Он добавил, что интимность между супругами приносит физиологическое и эмоциональное удовлетворение, делает отношения по-настоящему полными.
По мнению иеромонаха Макария, осуждать стоит не саму близость, а ее отсутствие. Часто именно муж уклоняется от исполнения супружеского долга, что приводит к напряженной атмосфере в семье и духовному разладу.
«Половая близость, разумеется, дает человеку, мужу и жене, большой, так скажем, подъем эмоциональный, физиологический. И никто этого отрицать не будет, и никто это осуждать не будет», — подчеркнул он.