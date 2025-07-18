Брак не поедет: как проверяют автомобили перед продажей

— Людям, которые покупают автомобили даже в личное пользование за рубежом и привозят их в Россию, нужно посмотреть, продавали ли эту марку в нашей стране ранее. Если авто никогда не поставляли на наш рынок, то нужно получить «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства» — без него авто не поставят на учет.