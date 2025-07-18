В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда

Ранее сообщалось, что в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия «Крымтроллейбус» можно будет исключительно картой. Цель нововведения — отработать процессы перехода к современной и быстрой системе оплаты.