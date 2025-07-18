В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда

«С момента перехода на безналичную оплату водитель не выполняет функции по приему наличных денежных средств. Оплата проезда производится исключительно через валидаторы и терминалы, которые установлены в салонах троллейбусов и автобусов», — подчеркнули в министерстве.
Автобусные маршруты, переведенные на безналичную оплату:
№ 5 ул. Маршала Жукова — Пневматика;
№ 9 Комсомольское — Железнодорожный вокзал;
№ 13А Свобода (а/с «Восточная») — РКБ им. Н. А. Семашко (новая);
№ 27 БЕЛОЕ-4 — Дворец водных видов спорта;
№ 59 ул. Ракетная — пл. Амет-Хана Султана (рынок «Центральный»);
№ 77 микрорайон Загородный — ул. Маршала Жукова.
№ 91 (558−23)* ГРЭС — Ак-Мечеть (п. Ешиль-Даг);
№ 92 ул. Леси Украинки рынок «Светофор»;
№ 100 пгт. Аэрофлотский — Дачный массив «Таврида».
Троллейбусные маршруты:
№ 5 Новоромановка — микрорайон Загородный;
№ 9 пгт. Аэрофлотский — 7-я горбольница;
№ 10 Аэропорт «Заводское» — Арабатская (кольцо);
№ 16 Марьино — РКБ им. Н. А. Семашко (новая).
Ранее сообщалось, что в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия «Крымтроллейбус» можно будет исключительно картой. Цель нововведения — отработать процессы перехода к современной и быстрой системе оплаты.