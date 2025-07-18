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В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля — РИА Новости Крым. С 21 июля в Симферополе общественный транспорт на 13 маршрутах будет работать исключительно в безналичном режиме. Об этом сообщает Минтранс Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«С момента перехода на безналичную оплату водитель не выполняет функции по приему наличных денежных средств. Оплата проезда производится исключительно через валидаторы и терминалы, которые установлены в салонах троллейбусов и автобусов», — подчеркнули в министерстве.

Автобусные маршруты, переведенные на безналичную оплату:

  • № 5 ул. Маршала Жукова — Пневматика;

  • № 9 Комсомольское — Железнодорожный вокзал;

  • № 13А Свобода (а/с «Восточная») — РКБ им. Н. А. Семашко (новая);

  • № 27 БЕЛОЕ-4 — Дворец водных видов спорта;

  • № 59 ул. Ракетная — пл. Амет-Хана Султана (рынок «Центральный»);

  • № 77 микрорайон Загородный — ул. Маршала Жукова.

  • № 91 (558−23)* ГРЭС — Ак-Мечеть (п. Ешиль-Даг);

  • № 92 ул. Леси Украинки рынок «Светофор»;

  • № 100 пгт. Аэрофлотский — Дачный массив «Таврида».

Троллейбусные маршруты:

  • № 5 Новоромановка — микрорайон Загородный;

  • № 9 пгт. Аэрофлотский — 7-я горбольница;

  • № 10 Аэропорт «Заводское» — Арабатская (кольцо);

  • № 16 Марьино — РКБ им. Н. А. Семашко (новая).

Ранее сообщалось, что в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия «Крымтроллейбус» можно будет исключительно картой. Цель нововведения — отработать процессы перехода к современной и быстрой системе оплаты.