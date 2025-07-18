В Красноярском крае за неделю от клещей пострадали более 200 человек

За прошедшую неделю в Красноярском крае зарегистрировано 204 случая укусов клещей, включая 33 случая у детей. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
С начала сезона к медикам обратились 13 521 человек. Лабораторно подтверждены клещевые инфекции у 268 пациентов, в том числе: клещевой вирусный энцефалит — 135 случаев, боррелиоз — 118 случаев, сибирский клещевой тиф — 14 случаев, эрлихиоз — 1 случай.
Роспотребнадзор призывает соблюдать меры предосторожности при посещении природы, использовать защитную одежду, репелленты и регулярно осматривать тело на наличие клещей.
Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае зафиксировано снижение числа пострадавших от укусов клещей. Активность клещей зависит от погодных условий, и риски встреч с ними остаются актуальными.