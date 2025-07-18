Ранее сбежавший из зоопарка в Шахтах кенгуру научился плавать

Эксклюзивными кадрами заплыва кенгуру поделилось с РИА Новости руководство парка. По словам собеседницы агентства, это уникальное явление: в дикой природе кенгуру переплывают реки только ради спасения от хищников или добычи еды. Однако «неукротимый» Сидней не только сам начал плавать, но и учит других кенгуру. И сейчас они уже начинают смело заходить в воду, пытаются плавать и им это нравится.