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Дышим полной грудью: в Омске внезапно случился чистый воздух

О незафиксированном превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ сообщают омские синоптики.

Источник: Комсомольская правда

По информации ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано. Об этом сообщает сегодня, 18 июля, телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

Слегка подпортило идиллию чистоты незначительное превышение ПДК сероводорода в Кировском округе. В районе улицы 3-я Любинская (д. 7) зафиксировано превышение концентрации в воздухе сероводорода. Превышение ПДК по этому ингредиенту составило всего лишь 1,13 ПДК (0,009 мг/м3).