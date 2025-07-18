Дышим полной грудью: в Омске внезапно случился чистый воздух

По информации ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», на региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано. Об этом сообщает сегодня, 18 июля, телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
Слегка подпортило идиллию чистоты незначительное превышение ПДК сероводорода в Кировском округе. В районе улицы 3-я Любинская (д. 7) зафиксировано превышение концентрации в воздухе сероводорода. Превышение ПДК по этому ингредиенту составило всего лишь 1,13 ПДК (0,009 мг/м3).