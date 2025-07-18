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В Ростовской области объявили экстренное предупреждение о жаре

Жителей Ростовской области предупредили о сильной жаре 19 июля.

Источник: Комсомольская правда

Во второй половине дня 19 июля по югу и востоку Ростовской области ожидается жара до +40 градусов. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Во время зноя всем советуют избегать перегрева и прямых солнечных лучей. Следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Также нужно воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Попросить о помощи при любых происшествия можно по телефонам «101» или «01», а также по номеру единого телефона доверия донского управления МЧС.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе потушили 12 техногенных пожаров и 13 возгораний сухой растительности. Спасли одного человека.

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