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В Красноярске жители Тихих Зорь на сутки останутся без горячей и холодной воды

В Красноярске сразу в двух районах отключат холодную воду.

Источник: Комсомольская правда

Жители красноярского микрорайона «Тихие Зори» на сутки останутся без горячей и холодной воды. Как сообщает «Проспект Мира», отключение продлится с вечера 18 июля до 20 июля.

В редакцию обратилась горожанка и рассказала, что в подъездах многоэтажек опубликовали объявления о плановом отключении холодной воды. Однако там же управляющая компания «Планета» пишет об отсутствии и горячей.

— Как вообще такое возможно, что люди на двое суток остаются без воды совсем? Хотя согласно постановлению Правительства РФ такого быть не может, — говорит возмущенная девушка.

Главный инженер технического надзора УК Владимир Власкин подтвердил информацию об отключениях. По его словам, сейчас во всех новостройках устанавливают новые системы подачи воды — через них проходит холодная, которая попадает в дома жильцов.

Горячая же образуется так: холодная вода сначала нагревается с помощью теплообменника, а затем попадает в квартиры.

— Соответственно, если не будет холодной воды, то не будет и горячей. Так устроена система во всех новостройках, — говорит Власкин.

Журналисты обратились за комментарием в департамент городского хозяйства и транспорта. Там подтвердили, что согласно жилищному законодательству РФ во всех новостройках устанавливают такие системы.

В региональном министерстве строительства и ЖКХ пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.