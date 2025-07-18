Челябинск вводит жесткие парковочные правила для самокатов с 1 сентября

Ключевое нововведение: самокаты можно будет парковать только на специально отведенных площадках. Город определил 400 таких зон, к августу их число увеличится до 1500. Операторы обязаны самостоятельно нанести разметку на этих площадках, однако на данный момент выполнено лишь около 10% работ.