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Челябинск вводит жесткие парковочные правила для самокатов с 1 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля, ФедералПресс. Администрация Челябинска ужесточает регулирование сервисов аренды электросамокатов. Мэр Алексей Лошкин заявил, что самокаты стали источником опасности, и объявил о новых мерах, начиная с 1 сентября 2025 года.

Источник: ФедералПресс

Самокаты из средства передвижения превратились в опасный аттракцион — массовое развлечение с риском для жизни и здоровья окружающих, это нужно пресекать. Пока — усилением правового регулирования и мер безопасности, а также персональной ответственностью.

сказал мэр Лошкин

Ключевое нововведение: самокаты можно будет парковать только на специально отведенных площадках. Город определил 400 таких зон, к августу их число увеличится до 1500. Операторы обязаны самостоятельно нанести разметку на этих площадках, однако на данный момент выполнено лишь около 10% работ.

Самокаты, оставленные вне разрешенных зон, будут эвакуированы. Операторы также будут нести ответственность за неправильную парковку своего транспорта через систему штрафов. Дополнительно ужесточаются требования к обязательной нумерации каждого самоката для идентификации нарушителей. В городе тестируется система фото- и видеофиксации нарушений ПДД водителями самокатов, материалы которой будут использоваться для наложения штрафов.