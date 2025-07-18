Челябинск вводит жесткие парковочные правила для самокатов с 1 сентября

Самокаты из средства передвижения превратились в опасный аттракцион — массовое развлечение с риском для жизни и здоровья окружающих, это нужно пресекать. Пока — усилением правового регулирования и мер безопасности, а также персональной ответственностью.
Ключевое нововведение: самокаты можно будет парковать только на специально отведенных площадках. Город определил 400 таких зон, к августу их число увеличится до 1500. Операторы обязаны самостоятельно нанести разметку на этих площадках, однако на данный момент выполнено лишь около 10% работ.
Самокаты, оставленные вне разрешенных зон, будут эвакуированы. Операторы также будут нести ответственность за неправильную парковку своего транспорта через систему штрафов. Дополнительно ужесточаются требования к обязательной нумерации каждого самоката для идентификации нарушителей. В городе тестируется система фото- и видеофиксации нарушений ПДД водителями самокатов, материалы которой будут использоваться для наложения штрафов.