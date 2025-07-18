Крики соседей и уличные драки: когда за вызов полиции могут оштрафовать

Звонок в полицию приравнивается к полноценному заявлению, поэтому их правовое регулирование схоже. Так, к ответственности могут привлечь человека, который заведомо осознавал, что никакого правонарушения на самом деле не происходило. Это относится к скандальным жильцам, которые регулярно звонят в МВД и обвиняют соседей в том, чего они на самом деле не делали.