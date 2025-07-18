Крики соседей и уличные драки: когда за вызов полиции могут оштрафовать

Ложный вызов полиции — серьезный проступок, который чреват административной или даже уголовной ответственностью. Но что делать, если с улицы доносятся пронзительные крики о помощи? Стоит ли в таком случае обращаться в службу «112»? Нужны ли доказательства? И что делать, если полиция все-таки не приехала? На эти и другие вопросы «Вечерней Москве» ответил юрист Глеб Подъяблонский.
Когда следует вызывать полицию.
Главная задача полицейских — защищать жизнь и здоровье граждан. Те, в свою очередь, могут помогать правоохранителям, сообщая им о преступлениях или правонарушениях. Именно поэтому крики соседей или уличные драки будут весомым поводом для вызова сотрудников МВД. Даже если крики окажутся семейной ссорой, а драчуны вскоре помирятся.
— Если вы не звоните в полицию каждый день по пять раз, никто вам не будет вменять ложный вызов, — подчеркнул эксперт.
В то же время эксперт порекомендовал фиксировать правонарушения на камеру или диктофон. Так, виновников будет гораздо проще привлечь к ответственности.
Кроме того, заявитель не должен самостоятельно разбираться в ситуации, подвергая свою жизнь опасности. Если человек не понимает, откуда доносятся крики, он все равно может вызвать сотрудников МВД. Оператор задаст ему наводящие вопросы. Дальнейшие разбирательства будут задачей правоохранительных органов.
Дожидаться полицейских также необязательно. Все, что требуется от заявителя, — сообщить оператору свои контактные данные.
Когда вызов могут признать ложным.
Звонок в полицию приравнивается к полноценному заявлению, поэтому их правовое регулирование схоже. Так, к ответственности могут привлечь человека, который заведомо осознавал, что никакого правонарушения на самом деле не происходило. Это относится к скандальным жильцам, которые регулярно звонят в МВД и обвиняют соседей в том, чего они на самом деле не делали.
— Вызов будет считаться ложным, если вы сделали заявление о неких обстоятельствах, которые по факту не будут обнаружены. При этом полиция должна будет это однозначно доказать, — подчеркнул Подъяблонский.
По его словам, зачастую наказание ограничивается административным штрафом в размере 1000−1500 рублей. Однако если ложное сообщение касалось более тяжких преступлений — якобы подготовки теракта или убийства, речь может идти уже об уголовной ответственности.
— Если окажется, что вы пошутили, то здесь уже целый «букет» статей. Помимо уголовной ответственности, на вас повесят финансовую ответственность за выезд пожарных, полиции, саперов, — пояснил юрист.
Что делать, если полиция не приехала.
Такие случаи происходят очень редко. В основном сотрудники правоохранительных органов оперативно реагируют на заявление. Исключение может быть в случае, если все силовики в момент звонка были заняты более важными делами, тогда правоохранители рассмотрят заявку, когда освободятся.
Однако если после обращения полиция так и не приехала, гражданин имеет право позвонить в службу «112» повторно. Он может уточнить, в какой отдел было передано сообщение и как скоро прибудут правоохранительные органы.
Если и это не помогло, следующим шагом будет жалоба на бездействие полиции. По словам Подъяблонского, ее можно направить в вышестоящую инстанцию МВД или районную прокуратуру.