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Экс-главе АО «Башспирт» не смягчили приговор, а его сообщникам — да

Бывшему гендиректору АО «Башспирт» не стали смягчать приговор.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении бывшего руководства АО «Башспирт» и их сообщников. Суд частично изменил приговор Кировского районного суда Уфы от 10 марта этого года. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным ведомства, в 2019—2022 годах экс-гендиректор «Башспирта» заключал заведомо невыгодные для предприятия договоры аренды с компаниями, аффилированными депутату горсовета Уфы. Позже подсудимые незаконно приобрели недвижимость торгового дома «Башспирт» в пользу аффилированных лиц, причинив ущерб на десятки миллионов рублей.

Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор, предусматривающий наказание в 4,5 года колонии-поселения для бывшего руководителя ООО «ТД “Башспирт”. Однако для депутата горсовета Уфы и экс-гендиректора АО “Башспирт” наказание было смягчено на три месяца каждому — до 3 лет 9 месяцев и 4 года 9 месяцев условно соответственно. Испытательные сроки остались прежними — два и три года.

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