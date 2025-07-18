Экс-главе АО «Башспирт» не смягчили приговор, а его сообщникам — да

Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор, предусматривающий наказание в 4,5 года колонии-поселения для бывшего руководителя ООО «ТД “Башспирт”. Однако для депутата горсовета Уфы и экс-гендиректора АО “Башспирт” наказание было смягчено на три месяца каждому — до 3 лет 9 месяцев и 4 года 9 месяцев условно соответственно. Испытательные сроки остались прежними — два и три года.