Прокуратура заставила власти Балахты отремонтировать дорогу за 10 дней

После весеннего ремонта водопроводной сети в поселке Балахта обвалилась грунтовая дорога по улице Щетинкина, создав проблемы для автомобилистов.
Местная администрация долгое время игнорировала обращения жителей, пытаясь скрыть проблему, засыпая провалы камнями.
После обращения жителей в прокуратуру была проведена проверка, выявившая бездействие местных властей. Прокуратура направила главе населенного пункта представление об устранении нарушений.
В результате, в течение 10 дней после вмешательства прокуратуры, дорога была качественно отремонтирована. Жители теперь могут безопасно добираться до своих домов.
Как раннее писал «МК в Красноярске», завершен ремонт дороги Минино — Бугачево в Красноярске. Установлены барьерное ограждение и дорожные знаки.