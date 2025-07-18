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Прокуратура заставила власти Балахты отремонтировать дорогу за 10 дней

После весеннего ремонта водопроводной сети в поселке Балахта обвалилась грунтовая дорога по улице Щетинкина, создав проблемы для автомобилистов.

После весеннего ремонта водопроводной сети в поселке Балахта обвалилась грунтовая дорога по улице Щетинкина, создав проблемы для автомобилистов.

Местная администрация долгое время игнорировала обращения жителей, пытаясь скрыть проблему, засыпая провалы камнями.

После обращения жителей в прокуратуру была проведена проверка, выявившая бездействие местных властей. Прокуратура направила главе населенного пункта представление об устранении нарушений.

В результате, в течение 10 дней после вмешательства прокуратуры, дорога была качественно отремонтирована. Жители теперь могут безопасно добираться до своих домов.

Как раннее писал «МК в Красноярске», завершен ремонт дороги Минино — Бугачево в Красноярске. Установлены барьерное ограждение и дорожные знаки.