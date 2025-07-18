Создан нанофотонный датчик для обнаружения молекул опасных газов

«В основе технологии — слой наноразмерных шариков, где как на губке, конденсируются молекулы газа, а изменения фиксирует фотонная интегральная схема. В перспективе детекторы можно будет применять в медицине для быстрого и неинвазивного анализа дыхания, в том числе на ацетон — маркер диабета — или этанол. На промышленных объектах — для выявления утечек, а также в городской среде для мониторинга загрязнений», — говорится в сообщении.