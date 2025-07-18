На Канарских островах сняли зрелищное видео Млечного Пути

Реддитор с ником tinmar_g показал, как выглядит вращение нашей планеты. Он записал ночной таймлапс с острова Ла-Пальма (Канарские острова), одного из лучших мест на Земле для астрофотографии. Камеру автор зафиксировал на звездах с помощью специального трекера, и теперь на видео кажется, что это не небо движется, а сама Земля вращается под ним.