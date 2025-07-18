На Канарских островах сняли зрелищное видео Млечного Пути

Реддитор с ником tinmar_g показал, как выглядит вращение нашей планеты. Он записал ночной таймлапс с острова Ла-Пальма (Канарские острова), одного из лучших мест на Земле для астрофотографии. Камеру автор зафиксировал на звездах с помощью специального трекера, и теперь на видео кажется, что это не небо движется, а сама Земля вращается под ним.
«Это лучший способ увидеть вращение Земли — не через Солнце, а через звезды, ведь видно все небо сразу», — объясняет автор.
Чтобы добиться такого эффекта, он использовал экваториальное крепление Star Adventurer, которое «следит» за движением звезд, делая их неподвижными в кадре. Благодаря этому пейзаж (склоны, облака, свет от машин) движется по кругу, как будто кто-то крутит земной шар.
На видео запечатлены море и облака, которые медленно меняются местами; туман с легкой подсветкой, в котором теряется световое загрязнение; воздушное свечение — редкое явление, когда небо отливает зеленым цветом из-за химических процессов в атмосфере. И вспышки от фар случайных машин, проезжавших по дороге в 200 метрах от места съемки.
Видео уже собрало больше 60 тысяч лайков, и это неудивительно — гипнотическое вращение Земли завораживает.