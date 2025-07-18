Полицейские помогли ребенку добраться до больницы в Иркутске

На улице Комсомольской в Иркутске экипаж патрульно-постовой службы полиции оказал помощь матери и ее сыну в середине июля. Ребенок испытывал сильные боли в животе, что могло быть признаком аппендицита. Но старший сержант полиции Максим Головин и сержант полиции Никита Русин быстро доставили сибиряков в больницу. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.