Полицейские помогли ребенку добраться до больницы в Иркутске

На улице Комсомольской в Иркутске экипаж патрульно-постовой службы полиции оказал помощь матери и ее сыну в середине июля. Ребенок испытывал сильные боли в животе, что могло быть признаком аппендицита. Но старший сержант полиции Максим Головин и сержант полиции Никита Русин быстро доставили сибиряков в больницу. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Женщина пыталась самостоятельно отвезти сына в больницу, но попала в пробку, а состояние мальчика стремительно ухудшалось, — рассказывают в полиции. — В этот момент на помощь пришли сотрудники МУ МВД России «Иркутское».
Полицейские посадили ребенка и его маму в служебный автомобиль, включили проблесковые маячки и звуковой спецсигнал и быстро увезли их в больницу. Благодаря своевременной помощи врачей, угрозы для здоровья мальчика удалось избежать.
Родители ребенка выразили полицейским искреннюю благодарность за оперативность и участие. В ответ на это стражи порядка решили навестить юного пациента. Во время визита они вручили ему памятный подарок и пожелали скорейшего выздоровления.
Мальчик, впечатленный поступком, выразил желание стать полицейским в будущем, чтобы помогать людям, как они.