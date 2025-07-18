Затопленные улицы, упавшие деревья, заблокированные дороги: Ночной ураган в Молдове принес множество проблем

Утром 18 июля ливни и сильный ветер вызвали затопления и падение деревьев в Кишинёве и в ряде районов страны.
В столице на улице Каля Ешилор пожарные вызволили двух человек из машины, застрявшей в воде.
Движение общественного транспорта затруднено на улицах Ион Крянгэ, Албишоара и Инкулец.
В Хынчештском и Криулянском районах повалены деревья и застряли автомобили.
Без света остались два села в районе Анений Ной.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Зачем Молдове депутаты, которые только и умеет играть на скрипках, говорить и бороться на ковре: Выпустят из тюрем опасных преступников или по незнанию еще какой закон примут — и поставят под угрозу жизни людей.
По словам Гросу, депутаты не обязаны писать законы — этим пусть занимается «бюрократия» (далее…).
В «Поезд боли» в центре Кишинева приказом загнали солдат Национальной армии: Неохваченными остались детсады — дошколят тоже можно группами отправить в теплушки.
Солдатиков мотострелковой бригады «Штефан чел Маре» привезли к «поезду боли», установленному на главной столичной площади (далее…).
Центр Кишинева будет наглухо перекрыт три дня: Рассказываем, на какие улицы лучше не соваться на автомобиле.
Мэрия заранее приносит извинения жителям пешеходной улицы и прилегающих улиц за шум, громкую музыку, загруженность района и временные транспортные ограничения (далее…).