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Затопленные улицы, упавшие деревья, заблокированные дороги: Ночной ураган в Молдове принес множество проблем

На улицах столицы затруднено движение.

Источник: Комсомольская правда

Утром 18 июля ливни и сильный ветер вызвали затопления и падение деревьев в Кишинёве и в ряде районов страны.

В столице на улице Каля Ешилор пожарные вызволили двух человек из машины, застрявшей в воде.

Движение общественного транспорта затруднено на улицах Ион Крянгэ, Албишоара и Инкулец.

В Хынчештском и Криулянском районах повалены деревья и застряли автомобили.

Без света остались два села в районе Анений Ной.

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