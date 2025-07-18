Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Температура воды в Волге на 18 июля 2025 года: где теплее всего

В Самарской области реки и водохранилища снова начали постепенно прогреваться.

В Самарской области реки и водохранилища снова начали постепенно прогреваться. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», сегодня, 18 июля, температура воды в Волге нескольких районах.

Напомним, синоптики Приволжского УГМС прогнозировали, что 18 июля днем в регионе температура воздуха поднимется до +28 градусов.

У Самары на Саратовском водохранилище вода прогрелась выше +22 °C и уже близка к отметке +23 °C. На Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти температура достигла +25 °C. Это самый теплый участок.

А вот в Сызрани изменений не обнаружено: в реке Волга на Саратовском водохранилище вода удерживает стабильные +24 °C.

Ранее мы писали, что жители нескольких сел Самарской области выступают против строительства мусорного полигона. По их словам, объект хотят разместить всего в 3,3 км от домов, что, по мнению сельчан, может негативно сказаться на условиях проживания.