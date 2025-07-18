Температура воды в Волге на 18 июля 2025 года: где теплее всего

В Самарской области реки и водохранилища снова начали постепенно прогреваться. По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», сегодня, 18 июля, температура воды в Волге нескольких районах.
Напомним, синоптики Приволжского УГМС прогнозировали, что 18 июля днем в регионе температура воздуха поднимется до +28 градусов.
У Самары на Саратовском водохранилище вода прогрелась выше +22 °C и уже близка к отметке +23 °C. На Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти температура достигла +25 °C. Это самый теплый участок.
А вот в Сызрани изменений не обнаружено: в реке Волга на Саратовском водохранилище вода удерживает стабильные +24 °C.
Ранее мы писали, что жители нескольких сел Самарской области выступают против строительства мусорного полигона. По их словам, объект хотят разместить всего в 3,3 км от домов, что, по мнению сельчан, может негативно сказаться на условиях проживания.