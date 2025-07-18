Самарские бойцы сразятся на Чемпионате и Первенстве мира по ММА в Калуге

«Не просто проведем турнир, а продемонстрируем миру истинную мощь и единство спортивного духа ММА. Вне политики и разделений — здесь, на ковре, встречаются достойнейшие воины со всей планеты, чтобы в честной борьбе доказать свое превосходство. Гарантируем равные условия и высочайший уровень организации для всех атлетов, уважая их национальную принадлежность», — заявил президент международной ассоциации «MMA World» Виктор Дроздов.