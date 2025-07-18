Самарские бойцы сразятся на Чемпионате и Первенстве мира по ММА в Калуге

Бои будут проходить с 21-го по 25 августа в местном Дворце спорта «Центральный».
В Калуге состоятся Чемпионат (мужчины-женщины) и Первенство мира (юниоры от 18 до 20 лет) по смешанным единоборствам (6+). Всего — 200 бойцов из 35 стран. Поучаствуют в том числе представители Самарской области.
«Не просто проведем турнир, а продемонстрируем миру истинную мощь и единство спортивного духа ММА. Вне политики и разделений — здесь, на ковре, встречаются достойнейшие воины со всей планеты, чтобы в честной борьбе доказать свое превосходство. Гарантируем равные условия и высочайший уровень организации для всех атлетов, уважая их национальную принадлежность», — заявил президент международной ассоциации «MMA World» Виктор Дроздов.
Ранее в Самаре с 30 мая по 1 июня проходил чемпионат России по смешанным единоборствам.
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