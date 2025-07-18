Председатель СК РФ поручил доложить о расследовании гибели в башкирском интернате мальчика-инвалида

Ранее против бывшей сиделки было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть ребенка. Однако вынесенный по нему приговор был отменен вышестоящей судебной инстанцией. Параллельно ведется расследование в отношении экс-директора учреждения по статье о превышении должностных полномочий.