Председатель СК РФ поручил доложить о расследовании гибели в башкирском интернате мальчика-инвалида

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти ребенка-инвалида в специализированном учреждении Башкирии в январе 2022 года. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Поводом для поручения главы СКР стало обращение матери мальчика, которая выразила несогласие с результатами расследования и предположила, что смерть ее сына могла носить насильственный характер.
Ранее против бывшей сиделки было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть ребенка. Однако вынесенный по нему приговор был отменен вышестоящей судебной инстанцией. Параллельно ведется расследование в отношении экс-директора учреждения по статье о превышении должностных полномочий.
Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя Следкома Башкирии Марата Галиханова представить доклад о ходе расследования и принятых процессуальных решениях. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.
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