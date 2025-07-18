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Председатель СК РФ поручил доложить о расследовании гибели в башкирском интернате мальчика-инвалида

Бастрыкин потребовал доклад об умершем в интернате в Башкирии ребенке-инвалиде.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти ребенка-инвалида в специализированном учреждении Башкирии в январе 2022 года. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Поводом для поручения главы СКР стало обращение матери мальчика, которая выразила несогласие с результатами расследования и предположила, что смерть ее сына могла носить насильственный характер.

Ранее против бывшей сиделки было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем смерть ребенка. Однако вынесенный по нему приговор был отменен вышестоящей судебной инстанцией. Параллельно ведется расследование в отношении экс-директора учреждения по статье о превышении должностных полномочий.

Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя Следкома Башкирии Марата Галиханова представить доклад о ходе расследования и принятых процессуальных решениях. Контроль за исполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

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