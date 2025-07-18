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В Омской области странно умер водитель автомобиля

Машина без повреждений, но с мертвым мужчиной за рулем была обнаружена в кювете трассы в Шербакульском районе.

Источник: Комсомольская правда

О странном дорожном происшествии — с неповрежденной машиной, но мертвым за рулем водителем — сообщил сегодня, 18 июля, телеграм-канал «Госавтоинспекция Омской области».

Автомобиль марки Chery Tiggo был обнаружен в районе 86 километра, в кювете автодороге «Бакбасар-Полтавка». За рулем транспортного средства находился 53-летний мертвый мужчина. Сотрудниками полиции установлено: будучи еще живым, водитель допустил съезд автомобиля в левый по ходу движения кювет. Машина совершенно не пострадала в результате попадания в кювет. Окончательно причины загадочной смерти водителя будут установлены в ходе проверки.