В Омской области странно умер водитель автомобиля

Автомобиль марки Chery Tiggo был обнаружен в районе 86 километра, в кювете автодороге «Бакбасар-Полтавка». За рулем транспортного средства находился 53-летний мертвый мужчина. Сотрудниками полиции установлено: будучи еще живым, водитель допустил съезд автомобиля в левый по ходу движения кювет. Машина совершенно не пострадала в результате попадания в кювет. Окончательно причины загадочной смерти водителя будут установлены в ходе проверки.