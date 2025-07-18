Куда сходить на День города в Бресте с 25 по 28 июля: программа и расписание мероприятий, концерты артистов

Брест 28 июля отметит свою 1006 годовщину. Для брестчан и гостей города подготовили огромную программу мероприятий, которая начнется с 25 июля. Мы собрали, куда сходить на День города в Бресте и узнали, какие артисты выступят на празднике.
Брест, День города, программа мероприятий на 25 июля.
Праздничная программа стартует с открытия Доски почета Брестсткого городского исполкома 25 июля. В указанный день с 12.00 до 23.00 в парке культуры и отдыха состоится семейный пикник «Лучи добра» с интерактивными площадками, аттракционами, фуд-кортом, ярмаркой ремесленников. Будут работать спортивная и детская площадки. Хедлайнером окажется российская популярная группа «Банд’Эрос».
На улице Советской (от проспекта Машерова до улицы Пушкинской) с 18.30 до 19.30 состоится дефиле с участием оркестров Беларуси и России. А на площади Ленина с 19.30 до 21.00 пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски Центрального округа войск национальной гвардии России, Москва.
Брест, День города, программа мероприятий на 26 июля.
С 10.00 до 18.00 в парке культуры и отдыха запланировано проведение Республиканского турнира по айсштоку. В 10.45 на улице Ленина (от улицы Дзержинского до площади Ленина) будет шествие парада оркестров. А с 11.00 на данной площадке пройдет торжественное открытие Дня города «Берестье 2025».
В 14.00 на перекрестке улиц Дзержинского и Советской будет открыт новый арт-объект — «Пуговица Фонарщика». С 12.00 до 16.30 на набережной Франциска Скорины пройдут открытые республиканские соревнования в дисциплине «Сильнейший спасатель-пожарный».
Много активностей запланировано на площадке у Дворца водных видов спорта. С 11.00 до 22.45 будет работать «Модный маркет». Брестчан и гостей города ждут ярмарка ремесленников, фуд-корты, выставка-продажа швейных изделий, интерактивные площадки. В 12.45 состоится мото-парад.
С 18.30 до 23.00 пройдут пенная дискотека, фестиваль моды и стиля «LookБуг». В программе концерт поп-рок-группы «Ференц», барабанное шоу Flash. Хедлайнером окажется российская группа «Моя Мишель». А завершится все праздничным фейерверком.
Брест, День города, программа мероприятий на 27 июля и 28 июля.
В Брестской крепости 27 июля состоится возложение цветов к Вечному огню. Также будет проведена церемония закрытия III Международного парада оркестров «Брестская крепость». Время указано с 11.00 до 12.00.
На площади Свободы 28 июля в 10.00 пройдет церемония возложения цветов, посвященная освобождению Бреста от немецко-фашистских захватчиков. На перекрестке улиц Скрипникова и Тихой в 12.00 состоится церемония открытия лапидария.
Тем временем российская певица Лариса Долина рассказала о своем любимом белорусском дизайнере: «В ее платьях я щеголяю на “Песне года”, “Золотом граммофоне” и всех новогодних огоньках».
Ранее белорусская певица Ольга Рыжикова рассказала о том, кто первым помог ей попасть на эстраду: «Александр Григорьевич взял меня за руку и буквально вывел на сцену».