Куда сходить на День города в Бресте с 25 по 28 июля: программа и расписание мероприятий, концерты артистов

С 10.00 до 18.00 в парке культуры и отдыха запланировано проведение Республиканского турнира по айсштоку. В 10.45 на улице Ленина (от улицы Дзержинского до площади Ленина) будет шествие парада оркестров. А с 11.00 на данной площадке пройдет торжественное открытие Дня города «Берестье 2025».