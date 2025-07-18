Омичи считают, что татуировки и пирсинг в офисе — это нормально

«В деловом стиле есть негласное правило — не больше трёх украшений, включая обручальное кольцо. Обычно это серьги, кольцо и тонкая цепочка или брошь. Но даже в рамках офиса можно позволить себе немного больше — если всё подобрано со вкусом. Например, лаконичные аксессуары с бриллиантами или несколько серёжек в одном ухе в спокойной гамме не нарушают деловой этики и в то же время добавляют индивидуальности», — говорит директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина.