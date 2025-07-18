Омичи считают, что татуировки и пирсинг в офисе — это нормально

Офисный дресс-код в Омске становится всё свободнее: опрос SOKOLOV и сервиса Зарплата.ру показал, что 70% горожан нормально относятся к татуировкам и пирсингу на работе, если это не мешает делу и не шокирует клиентов. При этом главный офисный аксессуар сегодня — минималистичные украшения: тонкие цепочки, часы и аккуратные серьги выбрали 55% участников.
Макияж остаётся делом личного выбора: 45% респондентов говорят, что он приветствуется, но никто не заставляет, ещё 35% уверяют, что коллеги и вовсе не обращают внимания. Заметили негласные ожидания по внешнему виду лишь 10%.
Украшения в офисе тоже оценивают спокойно. Каждый пятый готов надеть что-то яркое, если это не отвлекает, а ещё 10% считают аксессуары способом самовыражения и не ограничивают себя.
«В деловом стиле есть негласное правило — не больше трёх украшений, включая обручальное кольцо. Обычно это серьги, кольцо и тонкая цепочка или брошь. Но даже в рамках офиса можно позволить себе немного больше — если всё подобрано со вкусом. Например, лаконичные аксессуары с бриллиантами или несколько серёжек в одном ухе в спокойной гамме не нарушают деловой этики и в то же время добавляют индивидуальности», — говорит директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина.
Опрятность остаётся главным критерием: 55% опрошенных уверены, что стиль — личное дело, лишь бы выглядело аккуратно. Строгие запреты на бороды, длину волос или макияж встречаются редко — с ними сталкивались только 15% сотрудников.
Работа всё же корректирует гардероб: 70% респондентов докупили пару базовых вещей или аксессуаров ради офиса, но менять стиль кардинально рискнули лишь 15%. Экспериментировать с образом омичи пока осторожничают: 60% «не рискуют», ещё 15% позволяют себе свободу только по пятницам, и лишь 10% уверенно выделяются и получают от этого удовольствие.