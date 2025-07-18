Скандал в Кагуле: жители выступили против закрытия пяти школ в селах района

Право на образование гарантировано Конституцией Молдовы. Этим правом в равной степени обладают и дети министров от PAS, и дети родителей из Кагульского района. Я обращаюсь к районным советникам. Вы избраны народом и должны защищать интересы людей, а не выполнять преступные указы PAS.