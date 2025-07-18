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Скандал в Кагуле: жители выступили против закрытия пяти школ в селах района

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Жители Кагульского района выступили против закрытия сразу пяти школ в селах Котиханы, Лопоцика, Букурия, Лучешты и Кирканы, собранные подписи передала в райсовет Кагула партия «Сердце Молдовы».

Источник: Sputnik.md

Члены формирования провели протест перед зданием райсовета Кагула, на заседании которого планировалось принять решение о «реорганизации» пяти школ.

По словам лидера политсилы Ирины Влах, правящая в Молдове партия PAS руками районных советников уничтожает систему образования в стране.

Право на образование гарантировано Конституцией Молдовы. Этим правом в равной степени обладают и дети министров от PAS, и дети родителей из Кагульского района. Я обращаюсь к районным советникам. Вы избраны народом и должны защищать интересы людей, а не выполнять преступные указы PAS.

заявила она на митинге

Участники протестной акции призвали к отставке председателя Кагульского района и министра просвещения Дана Перчуна, которого назвали «врагом образования».

Также митингующие заявили, что власти даже не попытались сохранить школы.

Позже активисты политсилы заявили, что ликвидацию школ пока удалось остановить: учитывая протестную акцию, местные избранники голосовать «за» не решились.

Как рассказали в партии «Сердце Молдовы», активисты вместе с родителями учеников закрываемых школ пришли непосредственно на заседание райсовета Кагула.

Опасаясь огласки преступного решения, председатель района от PAS Павел Гроза нарушил регламент, прервал заседание и увел советников PAS из зала. Часть советников от других партий поддержали требование «Сердца Молдовы» и заявили, что не будут голосовать за ликвидацию учебных заведений.

отметили в политсиле

Теперь судьбу учебных заведений решит позиция оставшихся советников.