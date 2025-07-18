Скандал в Кагуле: жители выступили против закрытия пяти школ в селах района

Члены формирования провели протест перед зданием райсовета Кагула, на заседании которого планировалось принять решение о «реорганизации» пяти школ.
По словам лидера политсилы Ирины Влах, правящая в Молдове партия PAS руками районных советников уничтожает систему образования в стране.
Право на образование гарантировано Конституцией Молдовы. Этим правом в равной степени обладают и дети министров от PAS, и дети родителей из Кагульского района. Я обращаюсь к районным советникам. Вы избраны народом и должны защищать интересы людей, а не выполнять преступные указы PAS.
Участники протестной акции призвали к отставке председателя Кагульского района и министра просвещения Дана Перчуна, которого назвали «врагом образования».
Также митингующие заявили, что власти даже не попытались сохранить школы.
Позже активисты политсилы заявили, что ликвидацию школ пока удалось остановить: учитывая протестную акцию, местные избранники голосовать «за» не решились.
Как рассказали в партии «Сердце Молдовы», активисты вместе с родителями учеников закрываемых школ пришли непосредственно на заседание райсовета Кагула.
Опасаясь огласки преступного решения, председатель района от PAS Павел Гроза нарушил регламент, прервал заседание и увел советников PAS из зала. Часть советников от других партий поддержали требование «Сердца Молдовы» и заявили, что не будут голосовать за ликвидацию учебных заведений.
Теперь судьбу учебных заведений решит позиция оставшихся советников.