Новосибирцы раскритиковали идею наградить Элджея званием почётного жителя города

Жители Новосибирска резко раскритиковали идею присвоить звание почётного горожанина рэперу Элджею. Поводом для споров стало предложение музыканта Юрия Турцева, который считает, что артист, родившийся в Новосибирске, внёс вклад в популяризацию города. Об этом стало известно из социальных сетей музыканта.