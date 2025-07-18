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Новосибирцы раскритиковали идею наградить Элджея званием почётного жителя города

Предложение одного из музыкантов вызвало бурю споров в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска резко раскритиковали идею присвоить звание почётного горожанина рэперу Элджею. Поводом для споров стало предложение музыканта Юрия Турцева, который считает, что артист, родившийся в Новосибирске, внёс вклад в популяризацию города. Об этом стало известно из социальных сетей музыканта.

Пользователи соцсетей резко раскритиковали инициативу. В комментариях новосибирцы возмущались: как музыкант мог вообще задуматься об этом, учитывая далеко не безупречную репутацию Элджея.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что на Октябрьском мосту в Новосибирске сузили проезжую часть из-за размыва дамбы.