Новосибирцы раскритиковали идею наградить Элджея званием почётного жителя города

Жители Новосибирска резко раскритиковали идею присвоить звание почётного горожанина рэперу Элджею. Поводом для споров стало предложение музыканта Юрия Турцева, который считает, что артист, родившийся в Новосибирске, внёс вклад в популяризацию города. Об этом стало известно из социальных сетей музыканта.
Пользователи соцсетей резко раскритиковали инициативу. В комментариях новосибирцы возмущались: как музыкант мог вообще задуматься об этом, учитывая далеко не безупречную репутацию Элджея.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что на Октябрьском мосту в Новосибирске сузили проезжую часть из-за размыва дамбы.