В четырех омских колониях состоялись церемонии бракосочетания

Регистрацию браков проводили сотрудники ЗАГСа Омской области при участии сотрудников колоний. Осужденные официально оформили отношения, произнесли клятвы верности и подписали необходимые документы. В учреждениях отмечают, что создание семьи для людей, находящихся в местах лишения свободы, становится важным шагом на пути к пересмотру жизненных приоритетов.