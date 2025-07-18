В четырех омских колониях состоялись церемонии бракосочетания

Новые семьи появились среди осужденных, находящихся в областной больнице № 11, а также в колониях № 6, № 7 и № 9.
Регистрацию браков проводили сотрудники ЗАГСа Омской области при участии сотрудников колоний. Осужденные официально оформили отношения, произнесли клятвы верности и подписали необходимые документы. В учреждениях отмечают, что создание семьи для людей, находящихся в местах лишения свободы, становится важным шагом на пути к пересмотру жизненных приоритетов.
Заместитель начальника колонии № 7 Андрей Быков отметил, что возможность создать семью формирует у осужденных чувство ответственности и способствует укреплению семейных ценностей. В исправительных учреждениях Омской области такие мероприятия проводятся на регулярной основе.