12-летний новосибирец спел на одной сцене с Александром Маршалом

Как объяснила Елизавета, его мама, музыка не всегда была в жизни сына. С самого детства он увлекался спортом и другими видами деятельности. До некоторого времени музыка его даже не интересовала. Причем семья у него достаточно музыкальная: мама поет, а папа играет на гитаре. Мальчик же считал, что музыка — «не мужское дело».