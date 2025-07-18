12-летний новосибирец спел на одной сцене с Александром Маршалом

По соцсетям Новосибирска распространилось видео, на котором мальчик исполняет песню на Михайловской набережной. Им оказался 12-летний Денис (имя изменено). О том, как ребенок начал покорять сцены, его мама рассказала изданию Om1 Новосибирск.
Как объяснила Елизавета, его мама, музыка не всегда была в жизни сына. С самого детства он увлекался спортом и другими видами деятельности. До некоторого времени музыка его даже не интересовала. Причем семья у него достаточно музыкальная: мама поет, а папа играет на гитаре. Мальчик же считал, что музыка — «не мужское дело».
Но когда Денис травмировал позвоночник, заново открыл для себя мир музыки. После травмы он перешел на музыку. Также толчком послужила компьютерная игра, в которой звучали приятные мелодии. Сибиряк просил сыграть их на синтезаторе, а потом и пытался воспроизвести сам.
Вскоре у музыканта открылся новый этап в жизни, он постоянно развивал свои вокальные данные и участвовал в конкурсах и форумах. В прошлом году даже спел с Дианой Гурцкой, Александром Маршалом и познакомился с Владимиром Пресняковым.