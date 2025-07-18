В Алматы создадут первый крупный лесной питомник

Поясняется, в настоящее время в городе отсутствует специализированная площадка для выращивания саженцев деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям. Это замедляет реализацию озеленительных программ, усложняет замену аварийных и усохших деревьев, а также проведение компенсационных посадок. Собственный питомник обеспечит устойчивое производство посадочного материала, позволит снизить затраты и ускорить озеленительные работы, а также повысит качество зеленых насаждений в регионе.