В Алматы создадут первый крупный лесной питомник

Поясняется, в настоящее время в городе отсутствует специализированная площадка для выращивания саженцев деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям. Это замедляет реализацию озеленительных программ, усложняет замену аварийных и усохших деревьев, а также проведение компенсационных посадок. Собственный питомник обеспечит устойчивое производство посадочного материала, позволит снизить затраты и ускорить озеленительные работы, а также повысит качество зеленых насаждений в регионе.
Без собственного питомника город остается в зависимости от сторонних поставщиков. А это — риски: от неподходящего посадочного материала до высоких затрат.
По итогам проведенного исследования определена новая площадка — участок площадью 150 гектаров с ровным рельефом, благоприятным климатом и подходящей почвой. Это позволит вырастить миллионы саженцев в год, развить инфраструктуру агролесоводства и привлечь частные инвестиции в сферу городской экологии. Наличие собственного источника посадочного материала поможет существенно сократить расходы городского бюджета, снизив зависимость от сторонних поставщиков.