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В Алматы создадут первый крупный лесной питомник

В Алматы планируют создать первый крупный лесной питомник. На участке площадью 150 гектаров будут выращиваться деревья и кустарники. Это решение позволит ускорить озеленение, снизить расходы городского бюджета и укрепить зелёный фонд города, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Источник: Kapital.kz

Поясняется, в настоящее время в городе отсутствует специализированная площадка для выращивания саженцев деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям. Это замедляет реализацию озеленительных программ, усложняет замену аварийных и усохших деревьев, а также проведение компенсационных посадок. Собственный питомник обеспечит устойчивое производство посадочного материала, позволит снизить затраты и ускорить озеленительные работы, а также повысит качество зеленых насаждений в регионе.

Без собственного питомника город остается в зависимости от сторонних поставщиков. А это — риски: от неподходящего посадочного материала до высоких затрат.

отмечают специалисты Управления экологии и окружающей среды города

По итогам проведенного исследования определена новая площадка — участок площадью 150 гектаров с ровным рельефом, благоприятным климатом и подходящей почвой. Это позволит вырастить миллионы саженцев в год, развить инфраструктуру агролесоводства и привлечь частные инвестиции в сферу городской экологии. Наличие собственного источника посадочного материала поможет существенно сократить расходы городского бюджета, снизив зависимость от сторонних поставщиков.