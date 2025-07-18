5 самарских проектов — финалисты Всероссийского конкурса инициативного бюджетирования

«Рад, что самарцы не остаются в стороне, а участвуют в преобразовании общественных пространств. В этом году реализуем 283 инициативы, направив на них более 700 млн рублей. Главам муниципалитетов поручил активнее привлекать бизнес — вместе можно сделать больше», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.