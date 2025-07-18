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5 самарских проектов — финалисты Всероссийского конкурса инициативного бюджетирования

Самарская область приняла активное участие во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, организованного Минфином России при поддержке ряда профильных организаций.

Самарская область приняла активное участие во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, организованного Минфином России при поддержке ряда профильных организаций.

В этом году регион представил 16 инициатив, из которых пять вошли в число лидеров по количеству голосов и прошли во второй этап.

Среди них — проект из Хворостянского района, предлагающий обустроить смотровую площадку на берегу озера Морозиха.

В Тольятти жители предложили благоустроить двор по улице Маршала Жукова, создав детские и спортивные зоны.

Также в номинации школьных проектов прошли инициативы из Тольятти, Отрадного и Самары, посвящённые патриотическому воспитанию, истории и развитию детского самоуправления.

Теперь за победу в каждой номинации будут бороться по три финалиста. Лучшие проекты получат дипломы и денежные премии для дальнейшей реализации.

Награждение состоится в Москве в рамках VII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию.

Инициативное бюджетирование — это способ, при котором жители сами решают, как улучшить свою территорию.

В Самарской области такая практика активно развивается: помимо региональной программы «Народный бюджет», действуют школьные, молодёжные и муниципальные направления.

«Рад, что самарцы не остаются в стороне, а участвуют в преобразовании общественных пространств. В этом году реализуем 283 инициативы, направив на них более 700 млн рублей. Главам муниципалитетов поручил активнее привлекать бизнес — вместе можно сделать больше», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Такие проекты не только улучшают городскую среду, но и укрепляют гражданскую активность, делая бюджеты прозрачными и понятными каждому.

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