5 самарских проектов — финалисты Всероссийского конкурса инициативного бюджетирования

Самарская область приняла активное участие во Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования, организованного Минфином России при поддержке ряда профильных организаций.
В этом году регион представил 16 инициатив, из которых пять вошли в число лидеров по количеству голосов и прошли во второй этап.
Среди них — проект из Хворостянского района, предлагающий обустроить смотровую площадку на берегу озера Морозиха.
В Тольятти жители предложили благоустроить двор по улице Маршала Жукова, создав детские и спортивные зоны.
Также в номинации школьных проектов прошли инициативы из Тольятти, Отрадного и Самары, посвящённые патриотическому воспитанию, истории и развитию детского самоуправления.
Теперь за победу в каждой номинации будут бороться по три финалиста. Лучшие проекты получат дипломы и денежные премии для дальнейшей реализации.
Награждение состоится в Москве в рамках VII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию.
Инициативное бюджетирование — это способ, при котором жители сами решают, как улучшить свою территорию.
В Самарской области такая практика активно развивается: помимо региональной программы «Народный бюджет», действуют школьные, молодёжные и муниципальные направления.
«Рад, что самарцы не остаются в стороне, а участвуют в преобразовании общественных пространств. В этом году реализуем 283 инициативы, направив на них более 700 млн рублей. Главам муниципалитетов поручил активнее привлекать бизнес — вместе можно сделать больше», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.
Такие проекты не только улучшают городскую среду, но и укрепляют гражданскую активность, делая бюджеты прозрачными и понятными каждому.
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