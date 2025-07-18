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Алексей Беспрозванных записал видеообращение к болельщикам «Балтики»

Глава региона пожелал всем нам только победы.

Источник: из телеграм-канала главы региона

Губернатор Калининградской области записал специальное видеообращение к болельщикам «Балтики» перед стартом нового футбольного сезона. Для ролика он специально украсил себя шарфом.

«Турнир российской премьер-лиги сегодня открывается матчем нашей Балтики против московского “Динамо”. К сожалению, сегодня не смогу присутствовать на матче, но, конечно, буду болеть на расстоянии! Ожиданий много, радости и гордости за калининградскую команду — еще больше», — сказал губернатор.

Он отметил, что вся Калининградская область болеет за «Балтику» и верит в победу!