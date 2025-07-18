В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней

«Крымгазсети» информирует о приостановлении подачи газа с 06:00 22 июля до 20:00 27 июля в связи с производством ремонтных работ ООО «Черномортрансгаз» на магистральном газопроводе«», — говорится в сообщении.
Под ограничение попадут абоненты в поселке Октябрьское, а также селах Амурское, Новоалексеевка, Звездное, Ленинское, Краснознаменка, Тимошенко, Янтарное, Григорьевка, Котельниково, Стахановка, Дубровское, Комаровка, Полтавка, Пятихатка.
Пуск газа будет производиться с 8:00 26 июля по 20:00 27 июля при условии полного доступа специалистов во все отключенные домовладения и квартиры для проверки газового оборудования.
Кроме того, в связи с ремонтными работами газоснабжение отключат в селах Широкое и Дивное Симферопольского района. Там газа не будет четыре дня — с 22 по 26 июля.