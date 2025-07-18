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В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. Жители 15-ти населенных пунктов Красногвардейского района на пять дней останутся без газоснабжения из-за ремонта на магистральном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымгазсети».

Источник: РИА "Новости"

«Крымгазсети» информирует о приостановлении подачи газа с 06:00 22 июля до 20:00 27 июля в связи с производством ремонтных работ ООО «Черномортрансгаз» на магистральном газопроводе«», — говорится в сообщении.

Под ограничение попадут абоненты в поселке Октябрьское, а также селах Амурское, Новоалексеевка, Звездное, Ленинское, Краснознаменка, Тимошенко, Янтарное, Григорьевка, Котельниково, Стахановка, Дубровское, Комаровка, Полтавка, Пятихатка.

Пуск газа будет производиться с 8:00 26 июля по 20:00 27 июля при условии полного доступа специалистов во все отключенные домовладения и квартиры для проверки газового оборудования.

Кроме того, в связи с ремонтными работами газоснабжение отключат в селах Широкое и Дивное Симферопольского района. Там газа не будет четыре дня — с 22 по 26 июля.