В Швеции дизайнеры выпустили умную метеостанцию без дисплея

Устройство работает от USB-C, не требует смартфона, но может быть синхронизировано с приложением, чтобы показывать погоду в любом уголке мира. В корпусе спрятан сегментный дисплей, отображающий температуру внутри и снаружи. Skymill также может использоваться как светильник: мягкий рассеянный свет делает его подходящим и для спальни, и для кабинета.