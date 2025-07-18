В Швеции дизайнеры выпустили умную метеостанцию без дисплея

В Швеции представили домашнюю метеостанцию, которая показывает погодные условия с помощью металлических символов, а не на экране. Устройство может понравиться детям и пенсионерам.
Skymill — это современная интерпретация старинного барометра, переосмысленная для цифровой эпохи. Вместо циферблатов и дисплеев выставляются девять металлических символов: облака, дождь, солнце, молния и другие. В зависимости от текущего прогноза символы движутся, поднимаются и опускаются, создавая скульптуру, которая показывает погоду как природное явление.
Устройство подключается к Wi‑Fi, само определяет местоположение и показывает температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта. Также Skymill отображает влажность, качество воздуха и движение солнца и луны. Снизу расположена рукоятка: если ее повернуть, покажут прогноз на 3, 6, 9 или 24 часа вперед.
Skymill следит за качеством воздуха в помещении. Если уровень углекислого газа, влажности, пыли или летучих органических соединений превышает норму, на поверхности появляется канарейка. Этот образ выбран не случайно: раньше птиц использовали в шахтах в качестве индикатора опасных газов.
Устройство работает от USB-C, не требует смартфона, но может быть синхронизировано с приложением, чтобы показывать погоду в любом уголке мира. В корпусе спрятан сегментный дисплей, отображающий температуру внутри и снаружи. Skymill также может использоваться как светильник: мягкий рассеянный свет делает его подходящим и для спальни, и для кабинета.
Как говорит создатель проекта, дизайнер Густав Розен, «мы проводим большую часть жизни в помещениях, а воздух и погода сильно влияют на наше самочувствие. Skymill делает невидимое — видимым».
Продажи Skymill стартуют весной 2026 года. Стоимость устройства — 360 евро (примерно 32 000 рублей).