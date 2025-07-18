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В Красноярском крае пресекли попытку вывоза зараженного леса

В июне в Лесосибирске была проведена проверка, в ходе которой выявлено заражение 490 кубометров хвойных пиломатериалов карантинными вредителями.

В июне в Лесосибирске была проведена проверка, в ходе которой выявлено заражение 490 кубометров хвойных пиломатериалов карантинными вредителями.

Шесть партий зараженной лесопродукции не были допущены к вывозу за пределы Красноярского края.

По данным Управления Россельхознадзора, древесина была повреждена черным сосновым усачом, большим чёрным еловым усачом и уссурийским полиграфом. Факт заражения подтвержден лабораторной экспертизой.

Собственникам заразившейся лесопродукции были выданы предписания о проведении карантинных фитосанитарных мер. В результате, материалы были обеззаражены, и вывоз за пределы региона не был допущен.

Как раннее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае обнаружены 20 тонн зараженных томатов из Узбекистана. Эксперты предупреждают, что в случае распространения вируса на полях он может уничтожить до 80% посевов.