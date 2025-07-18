В Ростовской области каждый десятый житель региона получил статус самозанятого

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2025 года зафиксировали 402,2 тысячи самозанятых. Это означает, что подобный статус имеет почти каждый десятый житель региона при общем населении области в 4 млн 137,3 тысячи человек. Эти данные предоставила Федеральная налоговая служба.