В Ростовской области каждый десятый житель региона получил статус самозанятого

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2025 года зафиксировали 402,2 тысячи самозанятых. Это означает, что подобный статус имеет почти каждый десятый житель региона при общем населении области в 4 млн 137,3 тысячи человек. Эти данные предоставила Федеральная налоговая служба.
Сейчас из общего числа самозанятых на Дону 382,4 тысячи — физические лица, еще 20 тысяч — индивидуальные предприниматели. По числу людей, перешедших на специальный налоговый режим, Ростовская область стала второй в ЮФО и вошла в топ-15 регионов России.
Для сравнения, в конце первого полугодия 2024 года число самозанятых в донском регионе было почти на 90 тысяч меньше: из 312,6 тысячи человек 296,5 тысячи числились физлицами, 16 тысяч — индивидуальными предпринимателями.
Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых ввели в 2019 году, эксперимент продлится в течение десяти лет. Условия позволяют платить налог по сниженной ставке: 4% с доходов от физлиц и 6% — от юрлиц.
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