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В Прикамье установят мемориальную стелу в память о 39 погибших бойцах СВО

Её планируют возвести в Еловском округе.

Источник: Аргументы и факты

Установка мемориальной стелы, посвящённой 39 бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае, сообщает «КП-Пермь».

Как рассказывает издание, вопрос увековечивания памяти военнослужащих подняли в Еловском муниципальном округе. Матери погибших мужчин выступили с инициативой создания стелы. Об этой идее они рассказали лично главе муниципалитета Евгению Кустову и его заместителю Татьяне Софроновой. Во время встречи они обсудили вопрос размещения мемориала в селе Елово.

Сейчас стелу, посвящённую 39 погибшим бойцам СВО, планируют установить между сельской библиотекой и другим монументом, который возведён в честь ветеранов боевых действий. Издание отмечает, что инициатива местных жительниц будет воплощена в жизнь на средства конкурса для проектов инициативного бюджетирования.

В администрации Еловского округа изданию рассказали, что сейчас выбирается вариант проекта мемориальной стелы, после чего инициаторы приступят к поиску дизайнера, который оформит прилегающую к памятнику территорию.