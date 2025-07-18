В Прикамье установят мемориальную стелу в память о 39 погибших бойцах СВО

Как рассказывает издание, вопрос увековечивания памяти военнослужащих подняли в Еловском муниципальном округе. Матери погибших мужчин выступили с инициативой создания стелы. Об этой идее они рассказали лично главе муниципалитета Евгению Кустову и его заместителю Татьяне Софроновой. Во время встречи они обсудили вопрос размещения мемориала в селе Елово.