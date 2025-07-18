Первого медведя добыли в Беларуси на охоте

Ранее 15 июля состоялся розыгрыш на право провести охоту на медведя в охотничьих угодьях БООР. Участники охоты были определены случайным образом при помощи программы.
На этот раз удача улыбнулась Денису Климецу из Брестской области, который получил уникальную возможность испытать свои силы в охоте на величественного зверя.
Нынешней ночью в Витебском охотхозяйстве охота на зверя завершилась удачно и Климец вернулся домой с трофеем — «первым бурым медведем в новейшей истории Беларуси».
Белорусские и иностранные охотники могут получить право добыть опасного хищника при помощи розыгрыша или аукциона. В первом случае участников выбирает программа и разрешение на охоту стоит 500 рублей. При проведении аукциона путевка начинает разыгрываться с двух тысяч рублей и последующим ростом на каждый шаг.
В текущем сезоне разрешено добыть 20 особей медведя. Причем 30% путевок будет разыграно именно на аукционах, чтобы повысить доходность охотничьего хозяйства.