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Первого медведя добыли в Беларуси на охоте

МИНСК, 18 июл — Sputnik. В республике добыт первый трофей медведя, сообщили в пресс-службе Белорусского общества охотников и рыболовов.

Источник: Getty Images

Ранее 15 июля состоялся розыгрыш на право провести охоту на медведя в охотничьих угодьях БООР. Участники охоты были определены случайным образом при помощи программы.

На этот раз удача улыбнулась Денису Климецу из Брестской области, который получил уникальную возможность испытать свои силы в охоте на величественного зверя.

рассказали в организации

Нынешней ночью в Витебском охотхозяйстве охота на зверя завершилась удачно и Климец вернулся домой с трофеем — «первым бурым медведем в новейшей истории Беларуси».

Белорусские и иностранные охотники могут получить право добыть опасного хищника при помощи розыгрыша или аукциона. В первом случае участников выбирает программа и разрешение на охоту стоит 500 рублей. При проведении аукциона путевка начинает разыгрываться с двух тысяч рублей и последующим ростом на каждый шаг.

В текущем сезоне разрешено добыть 20 особей медведя. Причем 30% путевок будет разыграно именно на аукционах, чтобы повысить доходность охотничьего хозяйства.