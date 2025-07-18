Первого медведя добыли в Беларуси на охоте

Белорусские и иностранные охотники могут получить право добыть опасного хищника при помощи розыгрыша или аукциона. В первом случае участников выбирает программа и разрешение на охоту стоит 500 рублей. При проведении аукциона путевка начинает разыгрываться с двух тысяч рублей и последующим ростом на каждый шаг.