В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете

«У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет», — сказал Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему «Цифровой профиль молодого человека».