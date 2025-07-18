Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобрнауки рассказали о цифровом студенческом билете

Минобрнауки РФ сообщило о скором появлении цифрового студенческого билета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Цифровой студенческий билет для подтверждения соответствующего статуса появится в ближайшее время, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук.

«У нас уже есть некое решение с Минцифры, Рособрнадзором относительно того, чтобы мы в ближайшее время запустили, скажем так, цифровое подтверждение статуса студента, скажем так, условный цифровой студенческий билет», — сказал Омельчук в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему «Цифровой профиль молодого человека».

Он добавил, что цифровой студенческий билет — это «автоматически очень много подтверждений», а также возможность получения в регионах страны льгот и скидок.