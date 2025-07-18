В Перми изобличили курьера, забравшего деньги у 84-летней пенсионерки

В дежурную часть полиции в Дзержинском районе Перми поступило заявление 84-летней местной жительницы: ее обманули мошенники и выманили деньги.
Как выяснили полицейские, пенсионерке на домашний телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей компании по предоставлению услуг связи. Она сообщила пермячке, что нужно продлить срок действия договора, и попросила продиктовать паспортные данные, что потерпевшая и сделала. Спустя некоторое время пенсионерке снова позвонили. Мужчина представился сотрудником ФСБ и предупредил пожилую женщину, что зафиксирован подозрительный финансовый перевод от ее имени на территорию Украины. На время проведения проверки ей нужно задекларировать имеющиеся деньги. Следуя указаниям лжесиловика, пенсионерка передала курьеру 148 тысяч рублей возле своего дома.
Правоохранители задержали подозреваемого, который приезжал к пермячке за деньгами. Это ранее не судимый житель Гамовского сельского поселения 2007 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Ведется следствие.