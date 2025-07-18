В Перми изобличили курьера, забравшего деньги у 84-летней пенсионерки

Как выяснили полицейские, пенсионерке на домашний телефон позвонила женщина и представилась сотрудницей компании по предоставлению услуг связи. Она сообщила пермячке, что нужно продлить срок действия договора, и попросила продиктовать паспортные данные, что потерпевшая и сделала. Спустя некоторое время пенсионерке снова позвонили. Мужчина представился сотрудником ФСБ и предупредил пожилую женщину, что зафиксирован подозрительный финансовый перевод от ее имени на территорию Украины. На время проведения проверки ей нужно задекларировать имеющиеся деньги. Следуя указаниям лжесиловика, пенсионерка передала курьеру 148 тысяч рублей возле своего дома.