Синоптики рассказали, какая погода будет 19 и 20 июля в Самаре

Для того чтобы правильно спланировать свои выходные, не стоит забывать проверять прогноз погоды.
В Самарской области 19 и 20 июля погода будет по-настоящему летняя, солнечная. В субботу столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а в воскресенье будет еще жарче — воздух прогреется почти до +30 градусов.
Не забывайте летом использовать головной убор (шляпу, кепку или панаму) для защиты от прямых солнечных лучей и пить достаточное количество жидкости в течение дня, даже если не испытываете жажды. Это поможет избежать обезвоживания.
Ранее мы писали, что в ночь на 16 июля житель села Козелки незаконно проник в приют «ФлагманВет». Он выпустил собак из вольеров и накормил их испорченным мясом с опарышами. В результате погибли и пострадали многие животные.
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