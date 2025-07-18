«На гидроциклах к порту не приближаться»: в Феодосии громко

Власти уточняют, что тренировка запланирована с 15:00 до 22:00 в акватории Феодосийского порта.
«Ближе 3000 метров на гидроциклах к порту не приближаться!», — говорится в публикации.
В администрации просят гостей и жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В четверг учения Черноморского флота прошли в Севастополе. В районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Стрелецкой, Камышовой и Круглой бухт флот провел тренировки расчетов ППДО.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.