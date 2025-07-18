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В Самаре отреставрируют здание Реального училища, где учился Алексей Толстой

В Самаре начался процесс поиска инвестора для реставрации здания бывшего Реального училища — памятника архитектуры федерального значения.

В Самаре начался процесс поиска инвестора для реставрации здания бывшего Реального училища — памятника архитектуры федерального значения. После передачи объекта в уставный капитал АО «Самарагорпроект» будет объявлен конкурс на проведение ремонтных работ.

Согласно планам, историческое здание не просто отреставрируют, но и адаптируют для современного использования.

Интересно, что судьба этого здания уже не раз менялась: сначала оно находилось в ведении МО РФ, затем было передано в муниципальную собственность. Теперь старинному училищу предстоит обрести новое назначение.

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