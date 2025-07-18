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В Китае родители выгнали сына из дома из-за результатов ЕГЭ

17-летнего выпускника из китайской провинции Хунань родители оставили без жилья и финансовой поддержки после того, как он набрал 575 баллов из 750 на главном экзамене страны — гаокао.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

В Китае набирает обороты скандал вокруг выпускника из города Хуайхуа в провинции Хунань. Подросток по имени Сяокай оказался на улице после того, как его родители сочли недостаточно высоким результат на национальном вступительном экзамене гаокао — аналоге российского ЕГЭ. Об инциденте написали в SCMP.

Сяокай набрал 575 баллов из 750 возможных. Это близко к прошлогоднему проходному баллу в один из элитных учебных заведений Китая, включающих всего 39 вузов. Однако его родители были категоричны: они ожидали от сына поступления именно в топовый вуз и посчитали его результат провалом.

Мать и отец заблокировали вход в дом, сменив код на дверном замке, и сообщили сыну, что больше не будут помогать ему материально.

Подросток рассказал, что пытался дозвониться матери, но та заявила, что «находится в командировке» и «не знает нового кода».

«Ты сам выбрал не учиться. В мире нет мест без правил. С этого момента живи своей жизнью сам», — ответила мать на просьбу о помощи.

По словам отца, два года назад они купили Сяокаю смартфон после его обещания сосредоточиться на учебе. Однако, как утверждают родители, он стал проводить все больше времени в играх и даже прогуливал школу.

«Я восхищаюсь родителями других детей. Мои слишком жесткие. Они всегда давят и требуют беспрекословного подчинения», — прокомментировал Сяокай происходящее.

Мнения в китайских соцсетях разделились. Одни сочувствуют родителям, по мнению которых сын не оправдал ожиданий. Другие называют такую реакцию чрезмерной: 575 баллов — достойный результат, позволяющий поступить в хороший вуз, пусть и не в самый лучший.

Результаты распределения по университетам станут известны в середине июля. До тех пор Сяокай остается без дома и поддержки семьи.