В Китае родители выгнали сына из дома из-за результатов ЕГЭ

В Китае набирает обороты скандал вокруг выпускника из города Хуайхуа в провинции Хунань. Подросток по имени Сяокай оказался на улице после того, как его родители сочли недостаточно высоким результат на национальном вступительном экзамене гаокао — аналоге российского ЕГЭ. Об инциденте написали в SCMP.
Сяокай набрал 575 баллов из 750 возможных. Это близко к прошлогоднему проходному баллу в один из элитных учебных заведений Китая, включающих всего 39 вузов. Однако его родители были категоричны: они ожидали от сына поступления именно в топовый вуз и посчитали его результат провалом.
Подросток рассказал, что пытался дозвониться матери, но та заявила, что «находится в командировке» и «не знает нового кода».
«Ты сам выбрал не учиться. В мире нет мест без правил. С этого момента живи своей жизнью сам», — ответила мать на просьбу о помощи.
По словам отца, два года назад они купили Сяокаю смартфон после его обещания сосредоточиться на учебе. Однако, как утверждают родители, он стал проводить все больше времени в играх и даже прогуливал школу.
«Я восхищаюсь родителями других детей. Мои слишком жесткие. Они всегда давят и требуют беспрекословного подчинения», — прокомментировал Сяокай происходящее.
Мнения в китайских соцсетях разделились. Одни сочувствуют родителям, по мнению которых сын не оправдал ожиданий. Другие называют такую реакцию чрезмерной: 575 баллов — достойный результат, позволяющий поступить в хороший вуз, пусть и не в самый лучший.
Результаты распределения по университетам станут известны в середине июля. До тех пор Сяокай остается без дома и поддержки семьи.