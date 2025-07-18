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В Самаре из-за ремонта теплотрасс до 21 июля зарыт участок улицы А. Толстого

Энергетическая компания ПАО «Т Плюс» (филиал «Самарский») проводит плановые работы по реконструкции тепловых сетей в историческом центре города.

Энергетическая компания ПАО «Т Плюс» (филиал «Самарский») проводит плановые работы по реконструкции тепловых сетей в историческом центре города. В связи с этим вводятся временные изменения в схеме движения общественного транспорта на участке улицы Алексея Толстого (район дома 26/28).

Сроки ограничений:

Начало: 9:00 утра 17 июля.

Окончание: 9:00 утра 21 июля.

Детали изменений маршрутов:

Группа автобусных маршрутов (5д, 17, 32, 36, 48д, 61, 85, 86, 90, 168, 172, 177):

Направление движения: Объездной путь по улицам Водников и Комсомольская.

Автобус № 11:

Схема следования (оба направления): Транспорт следует по своему обычному маршруту до ул. Комсомольская → поворачивает на ул. Алексея Толстого → далее продолжает движение по стандартной траектории.

Важное изменение: Маршрут № 11 временно не заезжает на площадь Дзержинского.

Троллейбусные маршруты (6, 16):

Действующий участок: Транспорт курсирует только на отрезке «Губенский рынок — Площадь Революции».

Информация для водителей:

Автомобилистам настоятельно рекомендуется продумать альтернативные пути передвижения на указанный период. Для объезда ремонтного участка следует использовать близлежащие улицы. Соблюдайте осторожность и обращайте внимание на дорожные знаки в районе работ.

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