В Самаре из-за ремонта теплотрасс до 21 июля зарыт участок улицы А. Толстого

Энергетическая компания ПАО «Т Плюс» (филиал «Самарский») проводит плановые работы по реконструкции тепловых сетей в историческом центре города. В связи с этим вводятся временные изменения в схеме движения общественного транспорта на участке улицы Алексея Толстого (район дома 26/28).
Сроки ограничений:
Начало: 9:00 утра 17 июля.
Окончание: 9:00 утра 21 июля.
Детали изменений маршрутов:
Группа автобусных маршрутов (5д, 17, 32, 36, 48д, 61, 85, 86, 90, 168, 172, 177):
Направление движения: Объездной путь по улицам Водников и Комсомольская.
Автобус № 11:
Схема следования (оба направления): Транспорт следует по своему обычному маршруту до ул. Комсомольская → поворачивает на ул. Алексея Толстого → далее продолжает движение по стандартной траектории.
Важное изменение: Маршрут № 11 временно не заезжает на площадь Дзержинского.
Троллейбусные маршруты (6, 16):
Действующий участок: Транспорт курсирует только на отрезке «Губенский рынок — Площадь Революции».
Информация для водителей:
Автомобилистам настоятельно рекомендуется продумать альтернативные пути передвижения на указанный период. Для объезда ремонтного участка следует использовать близлежащие улицы. Соблюдайте осторожность и обращайте внимание на дорожные знаки в районе работ.
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