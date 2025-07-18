МВД Беларуси: родителей обяжут защищать детей от информации в интернете

МВД Беларуси сообщило, что родителей обяжут защищать детей от информации в интернете. Подробности привел старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Роман Бардеев, пишет БелТА.
По словам представителя МВД, в стране государственными органами был разработан правовой акт, который направлен на совершенствование правовой охраны детства и прав ребенка. Бардеев уточнили, что были внесены изменения в закон о правах ребенка, а также в кодекс о семье и браке.
— Изменениями были закреплены обязанности родителей обеспечивать защиту детей от информации в интернете, которая причиняет вред их здоровью и развитию, — акцентировал внимание старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних.
Он пояснил, что родителям, в первую очередь, необходимо разъяснить детям правила поведения в интернете, а также напоминать про опасности, которые их могут там подстерегать. Представитель МВД подчеркнул: чем раньше это начать, тем прочнее данные навыки усвоятся.
— В данном случае хорошим подспорьем для обеспечения безопасности ребенка могут служить программы родительского контроля. Их существует большое количество как для контроля мобильных телефонов, так и для компьютеров или ноутбуков, — заметил старший инспектор.
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