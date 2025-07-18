Молдавская народная примета — снижают расходы на коммуналку — жди выборов: Тарифы на электричество могут упасть

Тарифы на электроэнергию в Молдове могут снизиться до 15%.
Новые предлагаемые тарифы:
Центр и юг страны: 3,54 лея/кВтч (на 56 банов меньше). Поставщик Premier Energy запрашивал 3,93 лея/кВтч.
Север страны: 4,00 лея/кВтч (на 68 банов меньше). Поставщик FEE Nord запрашивал 4,22 лея/кВтч.
Официальное утверждение тарифов состоится на публичном заседании Национального агентства по регулированию в энергетике.
Последнее повышение тарифов было в январе 2025 года.
До декабря действует схема компенсации, по которой первые 110 кВтч оплачиваются по прежней цене, что по идее снижает нагрузку на семейные бюджеты.
Раз тарифы на коммуналку снижают, значит, скоро выборы. Молдавская народная примета!
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